Новости

«Теневой театр для детей» посетила в Великих Луках реабилитолог из Московской области

Реабилитолог из Московской области Елена Гаврилова посетила Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Великие Луки.

Встретила гостью директор учреждения Маргарита Слотина. Елена Александровна ознакомилась с учреждением, услугами центра, кабинетами и залами для занятий адаптивной физической культуре.

Отметим, что в работе специалистов по реабилитации активно используется специализированное оборудование: ходунки, вертикализаторы, костюмы «Адели», беговая дорожка «Геркулес», тренажер «Гросса».