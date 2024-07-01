«Теневой театр для детей» посетила в Великих Луках реабилитолог из Московской области

Реабилитолог из Московской области Елена Гаврилова посетила Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Великие Луки.
Встретила гостью директор учреждения Маргарита Слотина. Елена Александровна ознакомилась с учреждением, услугами центра, кабинетами и залами для занятий адаптивной физической культуре.
Отметим, что в работе специалистов по реабилитации активно используется специализированное оборудование: ходунки, вертикализаторы, костюмы «Адели», беговая дорожка «Геркулес», тренажер «Гросса».
Гостья также смогла познакомиться с воспитанниками учреждения. Именно в этот момент специалисты центра проводили занятие «Теневой театр для детей».