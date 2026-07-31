Почти 4,5 тысячи жителей Псковского округа прошли диспансеризацию

Около 4,5 тысячи жителей Псковского муниципального округа прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Кроме того, более 1,3 тысячи человек прошли профилактические медицинские осмотры.

«Проверка, которая может спасти вам здоровье и жизнь – диспансеризация продолжается на территории нашего округа. Это регулярное ежегодное обследование помогает обнаружить опасные заболевания на ранней стадии», - отметила Наталья Федорова.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», а также в ФАПах, амбулаториях по месту жительства и в поликлинике Псковской межрайонной больницы. Обследование проводится бесплатно. Для трудовых коллективов также возможна организация выездной диспансеризации.

Для жителей сельской местности в августе будет работать передвижной медицинский комплекс «Флюмамм», где можно пройти флюорографию и маммографию.

График работы комплекса: