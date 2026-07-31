 
Общество

Почти 4,5 тысячи жителей Псковского округа прошли диспансеризацию

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Около 4,5 тысячи жителей Псковского муниципального округа прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Кроме того, более 1,3 тысячи человек прошли профилактические медицинские осмотры.

«Проверка, которая может спасти вам здоровье и жизнь – диспансеризация продолжается на территории нашего округа. Это регулярное ежегодное обследование помогает обнаружить опасные заболевания на ранней стадии», - отметила Наталья Федорова.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», а также в ФАПах, амбулаториях по месту жительства и в поликлинике Псковской межрайонной больницы. Обследование проводится бесплатно. Для трудовых коллективов также возможна организация выездной диспансеризации.

 

Для жителей сельской местности в августе будет работать передвижной медицинский комплекс «Флюмамм», где можно пройти флюорографию и маммографию.

График работы комплекса:

  • 3 августа — д. Ершово (ФАП): с 10:00 до 14:00;
  • 4 августа — с. Середка (амбулатория): с 10:00 до 14:00;
  • 6 августа — д. Писковичи (амбулатория): с 10:00 до 14:00;
  • 7 августа — д. Карамышево (амбулатория): с 10:00 до 14:00;
  • 18 августа — д. Тямша (амбулатория): с 10:00 до 13:00;
  • 20 августа — д. Похвальщина (ФАП): с 10:00 до 13:00;
  • 21 августа — д. Стремутка (ФАП): с 10:00 до 14:00;
  • 24 августа — д. Родина (амбулатория): с 10:00 до 14:00;
  • 25 августа — д. Теребище (ФАП): с 10:00 до 12:00; д. Спасовщина (ФАП): с 13:00 до 15:00;
  • 27 августа — д. Дуброво (ФАП): с 10:00 до 13:00; д. Логозовичи: с 13:00 до 15:00;
  • 28 августа — д. Соловьи (ФАП): с 10:00 до 13:00;
  • 31 августа — д. Голубово: с 10:00 до 13:00.

 

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