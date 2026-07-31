Год спустя. Как «Квартал Мейера» меняет туристический образ Пскова

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В отеле нет мелочей: каждая деталь — часть системы, и если одно звено ослабевает, страдает вся цепь»

Артур Хейли «Отель»

Много раз наблюдал удивительную закономерность. Когда в центре города десятилетиями стоят развалины, все к ним настолько привыкают, что перестают замечать. Они становятся частью пейзажа, как старая трещина на потолке: вроде бы надо что-то сделать, но жить не мешает.

А потом появляется человек, вкладывает годы жизни, миллиарды денег, преодолевает бюрократическое сопротивление и восстанавливает исторический объект. И тут вдруг выясняется, что у некоторых публично активных граждан имеются вопросы. Одних смущает фамилия на вывеске, других – уровень цен, третьи же переходят к обобщениям и рассуждают, кому вообще всё это нужно. Такое ощущение, что некоторые люди воспринимают развитие исключительно как угрозу привычному порядку вещей. Пока всё разрушалось — было спокойно. Как только стало красиво — сразу начались споры.

Первому в Пскове 5-звездочному гостиничному комплексу «Квартал Мейера» исполнился 1 год. Казалось бы, не срок. Между тем, это отличный повод не только поговорить о проекте, но и посмотреть, какую роль он сегодня играет в жизни Пскова.

На самом деле история этого проекта гораздо интереснее самого здания. Она вообще не про гостиницу. Она про то, как один частный проект на глазах меняет отношение города к самому себе, а заодно — изменяет его место на туристической и экономической карте страны.

Сделаем небольшой экскурс во вчерашний день. Ещё совсем недавно Псков воспринимался туристами просто и, я бы сказал, одномерно. Кремль, монастыри, Пушкин, Изборск, Печоры. Всё это очень интересно, спорить бессмысленно. Но не секрет: большинство приезжало по схеме «утром приехали — вечером уехали». Максимум — одна ночь по принципу «переночевать». Туристическая инфраструктура была добротной, но без претензий и иллюзий. Это даже не критика. Просто так исторически сложилось: город был точкой на маршруте, но не точкой притяжения.

И вдруг появляется объект, который впервые предлагает приехать не только ради древних стен, но и ради самого места проживания. Пятизвёздочный отель, ресторан высокой кухни, банный комплекс, событийная площадка, благоустроенная автономная территория, в историческом центре города, но скрытая от посторонних глаз. Для Пскова это не просто «ещё один хороший отель». Это совершенно новая категория предложения. С его появлением в город стали приезжать гости другого уровня, ориентированные на пятизвёздочный сервис.

Давайте без снобизма – люди, имеющие деньги, имеют право тратить их по собственному разумению. Для Пскова это имеет значение, потому что они готовы тратить принципиально иные деньги, нежели традиционный турист. Почему это важно? Потому что вместе с ними меняется экономика города: растёт средний чек, появляются новые сервисы, оживает и выходит на новый уровень сфера услуг, которая раньше просто не имела мотивации для роста. Только давайте адекватно смотреть на вещи: такие изменения не становятся очевидными в первый год. Эффект будет набирать обороты постепенно. Поверьте, пройдет какое-то время, и мы оглянемся назад, вспомним, как всё начиналось, и скажем доброе слово «Кварталу Мейера».

А пока происходит любопытное.

Любая серьёзная инвестиция неизбежно становится лакмусовой бумажкой общественных настроений. Одни говорят: наконец-то. Другие ищут подвох. Почему дорого? Почему не сделали иначе? Зачем «пятерка», когда можно было типовую «трёшку» открыть и, как говорится, стричь купоны?

«Квартал Мейера» многих не оставляет равнодушными, но вопросы, которые задают в соцсетях, мне кажутся забавными. Критики порой рассуждают так, будто они сами построили множество гостиниц и точно знают, какие городу нужнее. Насчет «трёшка лучше» ответ простой: в Пскове немало 3-звёздочных гостиниц, кажется, скоро откроют еще пару штук. Это прекрасно, но у любого отеля среднего ценового сегмента один важный минус: он ничего не меняет в туристической экономике города. Любая «трешка» – это про «переночевать» и двигаться дальше.

Что касается дискуссии о внешнем облике гостиничного комплекса, то приведу такую аналогию. Представьте себе хирурга, который восемь часов проводит сложнейшую операцию, а после неё родственники пациента начинают обсуждать исключительно цвет ниток на швах. Вот примерно так порой выглядят общественные дискуссии вокруг проекта.

Вопросы к названию? Конечно, у людей могут быть разные взгляды на исторические символы. Но если вынести эмоции за скобки, это очень странные вопросы. Есть факт: ещё несколько лет назад здесь находились заброшенные корпуса истерического здания промышленного назначения. А сегодня — один из самых заметных туристических объектов региона, который фактически расширил границы того, чем Псков может быть в XXI веке. Простите, спорить с этим невозможно.

Впрочем, красивые здания сами по себе ещё ничего не гарантируют.

Изучил отзывы постояльцев и посетителей. Это может быть темой отдельного разговора, но я попробую коротко. Практически все отмечают качество самого комплекса: расположение, виды, номера, завтраки, банный комплекс – всё это, можно сказать, выше всяких похвал.

Ресторанная часть пока получает более сдержанные оценки. Где-то возникают организационные накладки, где-то, как я понял, сервис не всегда соответствует ожиданиям, где-то персонал ещё только набирается опыта. И знаете что? Это абсолютно нормально. Странно, если бы было иначе.

Дело в том, что пятизвёздочный сервис нельзя заказать вместе с мебелью и столовым серебром.

Здание можно построить за несколько лет. Культуру обслуживания приходится выращивать значительно дольше. Тем более в городе, где подобных объектов раньше попросту не существовало, и специалистов нужного уровня приходилось обучать практически с нуля. Это честно признавали и сами руководители проекта.

Но тут надо посмотреть шире. Тогда становится понятно: значение проекта вообще не измеряется рейтингами на картах. Гораздо важнее другое.

«Квартал Мейера» поднял планку — и не только для гостиничного бизнеса Пскова, но и для самого города.

Теперь в Пскове есть место, которое неизбежно заставляет остальных становиться лучше. Гостиницы начинают иначе думать о сервисе. Рестораны — об уровне обслуживания и качестве кухни. Организаторы мероприятий — о новых форматах. Город в целом начинает иначе воспринимать себя: не как «историческую декорацию», а как пространство, где можно жить, работать, инвестировать и зарабатывать на наследии, не разрушая его.

Это уже системная история. По сути, само появление и работа такого комплекса — это новый статус для города. Псков перестаёт быть исключительно «туром выходного дня», где-то между Пушкиным и Печорами, и постепенно осваивает роль полноценного туристического направления, где можно задержаться дольше, чем на 1-2 дня.

Совершенно не случайно, что одновременно оживился весь рынок размещения. Вслед за «Мейером» появляются новые гостиничные проекты, развивается событийный туризм, растёт интерес инвесторов.

Конечно, было бы наивно приписывать все эти процессы одному объекту. Но столь же наивно отрицать, что именно такие проекты становятся драйверами дальнейших изменений — экономических, инфраструктурных и даже ментальных.

Хотя эйфория здесь тоже была бы лишней.

Год — слишком маленький срок, чтобы объявлять окончательную победу и начинать праздновать успех. Премиальный туризм не означает массовый. Руководству гостиничного комплекса еще предстоит до конца понять, что из себя представляет премиальный турист. Я сильно подозреваю, что каждый из них уникален и требует к себе персонального подхода. Угодить каждому непросто. Поэтому будут и негативные отзывы, это совершенно нормально.

Городу тоже есть, куда стремиться. По-прежнему не хватает экскурсоводов, особенно качественных и нешаблонных. Полная беда, надо признать, с сервисами аренды автомобилей, развитием сопутствующей инфраструктуры. Сувенирная продукция как будто застряла в прошлом веке. Образно говоря, в Пскове появился мощный локомотив, но состав пока только начинает подтягиваться следом.

Здесь и возникает главный вопрос. Что важнее для города: построить один дорогой объект или изменить собственное представление о возможностях?

Каждый вправе думать по-своему. Я же думаю, что второе важнее. Потому что настоящие перемены начинаются не тогда, когда открывается крутая гостиница. Они начинаются, когда город и его жители перестают считать себя «провинцией».

Я так думаю, «Квартал Мейера» много сделал, чтобы поменять менталитет псковичей. Не всё сразу, конечно. Многое еще далеко от совершенства. Не без ошибок и шероховатостей. Но, думаю, всё еще будет.

И, возможно, именно это стало главным итогом первого года. Псков не перестал быть древним городом храмов и крепостей. Он просто перестал бояться выглядеть актуальным и конкурентным — городом, который может не только сохранять прошлое, но и монетизировать его, превращая культурное наследие в ресурс развития. А для любого исторического города это, пожалуй, куда более сложная задача, чем просто восстановить старые стены.

Константин Калиниченко