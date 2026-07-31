 
Общество

В Минпросвещения рассказали о мерах поддержки педагогов

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Педагогам в России положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

«Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников: сокращенная рабочая неделя – до 36 часов; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск – от 42 до 56 календарных дней; длительный отпуск до одного года – его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы», - говорится в сообщении.

Педагоги также имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года.

Кроме того, в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки.

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