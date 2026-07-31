Общественники проверили условия содержания в великолукском СИЗО-2

СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) с плановой проверкой посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Александр Савунов и Павел Козырев. Главная цель посещения – общественный контроль за обеспечением прав человека в местах лишения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе визита члены ОНК обошли основные помещения учреждения. Общественники посетили столовую, пищеблок, банно-прачечный комплекс, сборное отделение, отряд по хозяйственному обслуживанию. Также были осмотрены комната приема посылок и передач, помещение для проведения краткосрочных свиданий, медицинская часть, камеры режимного корпуса, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, православная часовня.

На всех объектах посещения члены ОНК проводили беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия жалоб на условия содержания, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания.

Проведение плановых проверок членами ОНК является важным элементом общественного контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС, и способствует оперативному выявлению и устранению возможных нарушений, отметили в УФСИН.