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Новый портрет пополнил коллекцию живописи Псковского музея

В собрании Псковского музея-заповедника прибавление поступил портрет Густава Зоргенфрея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Работа написана в 1890-х годах неизвестным, предположительно, псковским художником. На портрете изображен пожилой полный достоинства седовласый мужчина, с внимательным и выразительным взглядом.

Густав Иванович Зоргенфрей (1839-1896) в Пскове был хорошо известен как фармацевт врачебного губернского правления и общественный деятель. С 1874 года неоднократно избирался гласным городской думы и в Совет Земского банка. Густав Зоргенфрей был учредителем «Общества Псковских врачей, ветеринаров и фармацевтов» и многих общественных комитетов. В 1880-е годы получил чин коллежского советника. В 1872 году Густав Иванович приобрел у провизора Эдуарда Дипнера самую большую в Пскове так называемую «Старую аптеку» на углу Садовой и Сергиевских улиц возле церкви Василия на Горке, которая просуществовала до первых бомбежек Пскова в Великую Отечественную войну и пользовалась признанием псковичей. У Густава Ивановича и его жены Эммы Петровны, урожденной Ширер, было трое сыновей – Густав (1871-1934), Оттон (1874-1914) и Курт (1878- 1942).

Они также воспитывали сына рано умершего младшего брата Густава Ивановича Александра Ивановича – Вильгельма (1882-1938), впоследствии ставшего поэтом, переводчиком и издателем, а также близким другом Александра Блока. Единственный стихотворный сборник Зоргенфрея, «Страстная суббота», был выпущен в 1922 году. Экземпляр сборника хранится в Древлехранилище Псковского музея.

Полученный портрет хранился первоначально в Петербурге, в семье младшего сына Густава Ивановича – Курта, экономиста с университетским образованием, преподававшего на Высших коммерческих курсах М.В. Побединского, затем в Ленинграде в семье его дочери, театрального режиссера Елены Куртовны Зоргенфрей (1907-1990), оставившей после смерти эту семейную реликвию своему старшему сыну Владимиру Александровичу Николаеву. Именно он принял решение передать портрет в Псковский музей-заповедник через Шелаеву Аллу Александровну, кандидата филологических наук, доцента кафедры истории западноевропейской и русской культуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Портрет Густава Ивановича Зоргенфрея будет впервые представлен вниманию публике в декабре этого года на выставке портретов из собрания Псковского музея-заповедника.