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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Илианной Петровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова. Ведущий Артем Татаренко поговорит с ней об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год.

Не так давно Илианна Петрова возглавила комитет по культуре Псковской области. Как складывался ее трудовой путь до приезда в Псковскую область? Что общего у сфер культуры Новгородской области и Псковской? Есть ли различия? Легко ли было принять предложение приехать в Псковскую область и возглавить комитет по культуре в другом регионе?

В последние годы сфера культуры Псковской области на подъеме. Растет число фестивалей, многие уже стали традиционными и полюбились псковичам и гостям города. Планируется ли продолжение курса на проведение массовых мероприятий, фестивалей, концертов, выставок, опен эйров? Ждет ли псковичей в 2025 году такой же насыщенный событийный календарь, как в 2024 году? Сохранятся ли полюбившиеся форматы («Музыка на воде», «Виноград», «Лешуга» и другие)? Появятся ли новые? Не будет ли сокращения событийного календаря в связи с тем, что областной бюджет на 2025 год верстается с дефицитом?

Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.