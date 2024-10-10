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Александр Борисов: Пусть 2025 год станет временем новых возможностей

С наступающим Новым годом поздравил псковичей заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Я горжусь тем, что мне выпала честь представлять Псковскую область в Государственной Думе России и упорным трудом в новом году оправдаю это высокое доверие», - сказал Александр Борисов.

Он отметил, что прошедший год принес нам немало серьезных вызовов, но «вместе, упорным трудом, мы преодолели все сложности и достигли поставленных целей».

«Пусть 2025 год станет временем новых возможностей, свершений и добрых перемен. Пусть в ваших домах всегда царит тепло и уют, а близкие радуют вас своей любовью и поддержкой. С Новым годом! Давайте вместе сделаем нашу Псковщину еще более уютной и процветающей!» - заключил депутат.