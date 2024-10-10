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Эксперт Минздрава перечислил симптомы доминирующего варианта гриппа

Доминирующий в России в этом году вариант гриппа способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Он уточнил, что в текущем эпидемическом сезоне среди выделенных вирусов гриппа преобладает А(H1N1)pdm09, в сезоне 2023-2024 года он также обнаруживался на территории России, но в небольшом проценте случаев.

«Симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжелое течение и осложнения»,- сказал Чуланов журналистам.

По его словам, для тяжелого течения гриппа характерны высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул, головокружение.

Тяжелое течение гриппа и его неблагоприятные исходы обычно регистрируются у лиц из групп риска - это дети до 2-х лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, иммунодефицитами, пишет РИА Новости.

При этом, по данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, на 51 неделе 2024 года на территории России среди возбудителей ОРВИ преобладали SARS-CoV-2 (8,0%) и риновирус (5,8%), а доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%, пояснил Чуланов.