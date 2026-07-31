Ход ремонта дороги и воинского захоронения в Усвятах проверили депутат и глава округа

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов посетил с рабочим визитом деревню Усвяты. Совместно с главой Усвятского муниципального округа Дмитрием Петровым они оценили ход и качество ремонтных работ на двух объектах, по которым ранее поступало много обращений от местных жителей. Об итогах выезда Андрей Козлов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Андрей Козлов / «ВКонтакте»
Первой точкой стало воинское захоронение. Жители округа неоднократно обращались с просьбой привести мемориал в порядок.
Второй объект — муниципальная дорога в самой деревне. Старый асфальт требовал обновления.
Ранее сообщалось, что Андрей Козлов и Дмитрий Петров встретились с жителями усвятских деревень Шершни и Удвяты.
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