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Ход ремонта дороги и воинского захоронения в Усвятах проверили депутат и глава округа

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Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов посетил с рабочим визитом деревню Усвяты. Совместно с главой Усвятского муниципального округа Дмитрием Петровым они оценили ход и качество ремонтных работ на двух объектах, по которым ранее поступало много обращений от местных жителей. Об итогах выезда Андрей Козлов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Первой точкой стало воинское захоронение. Жители округа неоднократно обращались с просьбой привести мемориал в порядок.

«Благодаря выделенным средствам ремонт здесь уже идет полным ходом — для нас важно сохранять память о наших героях в достойном виде», - подчеркнул Андрей Козлов.

Второй объект — муниципальная дорога в самой деревне. Старый асфальт требовал обновления.

«Совместными усилиями депутатского корпуса и администрации нам удалось добиться выделения дополнительного финансирования на этот участок. В итоге на эти допсредства уже отремонтировано 360 метров дорожного полотна. Работа в команде дает реальный результат для людей!» - заметил депутат. 

Ранее сообщалось, что Андрей Козлов и Дмитрий Петров встретились с жителями усвятских деревень Шершни и Удвяты. 

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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Петров Дмитрий Анатольевич

Петров Дмитрий Анатольевич

Глава Усвятского муниципального округа Псковской области

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