Грозы и до +29 градусов прогнозируют в Псковской области 1 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 1 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пойдут кратковременные дожди, местами грозы, по юго-востоку области преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни.

Ожидается ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днем столбик термометра покажет от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, в ближайшие выходные, 1 и 2 августа, ожидается неустойчивая погода.