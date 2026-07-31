Сергей Вострецов: Повышение госпошлин — важный шаг в регулировании миграционных потоков

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержало меры по упорядочиванию миграции и подчеркнуло важность баланса между экономическими нуждами и защитой интересов российских работников. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это важный шаг в регулировании миграционных потоков.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о вступлении в силу изменений, которые существенно повышают государственные пошлины в миграционной сфере. Новые тарифы направлены на наведение порядка в миграционной политике и дополнительное пополнение федерального бюджета.
Согласно принятым поправкам:
- Пошлина за оформление российского гражданства выросла в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей;
- Разрешение на временное проживание (РВП) подорожало в 8 раз — до 15 тысяч рублей;
- Вид на жительство (ВНЖ) — в пять раз, до 30 тысяч рублей;
- Пошлина за привлечение иностранных работников увеличилась до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.
Эти меры, по оценкам, принесут бюджету дополнительно более 15 миллиардов рублей в год. Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия заинтересована в приезде состоявшихся, квалифицированных и ответственных людей, которые готовы уважать законы, традиции и уклад жизни страны, а также способны содержать себя и свою семью.
По его словам, более высокие пошлины помогут отбирать квалифицированных специалистов, которые действительно нужны экономике и способны вносить реальный вклад. Однако объединение считает необходимым усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении мигрантов: своевременную выплату заработной платы не ниже установленного уровня, обеспечение безопасных условий труда, обязательное медицинское страхование и социальную защиту. Важно предотвратить ситуации, когда работодатели экономят на работниках, используя иностранную силу в ущерб местным кадрам.
Новые правила призваны сделать пребывание и трудоустройство иностранных граждан более ответственным и экономически обоснованным.