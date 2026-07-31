Сергей Вострецов: Повышение госпошлин — важный шаг в регулировании миграционных потоков

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержало меры по упорядочиванию миграции и подчеркнуло важность баланса между экономическими нуждами и защитой интересов российских работников. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это важный шаг в регулировании миграционных потоков.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о вступлении в силу изменений, которые существенно повышают государственные пошлины в миграционной сфере. Новые тарифы направлены на наведение порядка в миграционной политике и дополнительное пополнение федерального бюджета.

Согласно принятым поправкам:

Пошлина за оформление российского гражданства выросла в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей;

Разрешение на временное проживание (РВП) подорожало в 8 раз — до 15 тысяч рублей;

Вид на жительство (ВНЖ) — в пять раз, до 30 тысяч рублей;

Пошлина за привлечение иностранных работников увеличилась до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.

Эти меры, по оценкам, принесут бюджету дополнительно более 15 миллиардов рублей в год. Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия заинтересована в приезде состоявшихся, квалифицированных и ответственных людей, которые готовы уважать законы, традиции и уклад жизни страны, а также способны содержать себя и свою семью.

«Повышение госпошлин для мигрантов, о котором сообщил Вячеслав Володин, — это важный шаг в регулировании миграционных потоков. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда выступали за то, чтобы приоритет на российском рынке труда отдавался российским гражданам и чтобы иностранная рабочая сила не использовалась для демпинга зарплат и ухудшения условий труда», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, более высокие пошлины помогут отбирать квалифицированных специалистов, которые действительно нужны экономике и способны вносить реальный вклад. Однако объединение считает необходимым усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении мигрантов: своевременную выплату заработной платы не ниже установленного уровня, обеспечение безопасных условий труда, обязательное медицинское страхование и социальную защиту. Важно предотвратить ситуации, когда работодатели экономят на работниках, используя иностранную силу в ущерб местным кадрам.

«СОЦПРОФ продолжит работу по защите прав всех трудящихся — как россиян, так и легально работающих мигрантов, — и будет настаивать на развитии отечественной системы профессиональной подготовки, чтобы снижать зависимость от внешней рабочей силы в ключевых отраслях. Только сбалансированная миграционная политика обеспечит справедливость на рынке труда и укрепит социальную стабильность в стране», — резюмировал председатель объединения.

Новые правила призваны сделать пребывание и трудоустройство иностранных граждан более ответственным и экономически обоснованным.