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Тала Нещадимова: Старый Новый год порадует псковичей морозной погодой

Уже во второй половине дня 11 января в Псковской области ожидается понижение температур, которое сохранится до 15 января.Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В этот период днём и ночью будут держаться отрицательные температуры, которые могут достигать от 0 до –5 °С, а в отдельных районах — до –10 °С.

«Старый Новый год порадует псковичей морозной погодой. Затем, согласно прогнозам, температура будет постепенно повышаться», - заключила Тала Нещадимова.