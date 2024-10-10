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Ученые нашли способ предсказывать рождение маловесного ребенка при планировании

27.01.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») впервые разработали способы прогнозирования роста и веса новорожденных, которые позволят на этапе подготовки к беременности определить риски рождения плода с низким весом и ростом.

«Ученые НИУ "БелГУ" предложили новые способы прогнозирования роста и веса новорожденных. Разработки генетиков позволяют узнать о риске рождения плода с низкой массой тела и ростом уже на этапе подготовки к беременности и своевременно принять профилактические меры», - говорится в сообщении.

Команда ученых НИУ «БелГУ» под руководством заведующего кафедрой медико-биологических дисциплин, доктора медицинских наук, профессора Михаила Чурносова провела масштабные молекулярно-генетические исследования и определила прогностически значимые генетические факторы материнского организма, связанные с рождением плода с низкой массой тела и низким ростом. В исследовании приняли участие 694 роженицы Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Анализ генетических данных матерей и наблюдение за их младенцами позволили ученым получить критерии оценки прогнозного веса и роста новорожденного.

Как пояснили в вузе, наличие у матери определенного сочетания генов предупреждает о высокой вероятности развития плода низкого роста. Как объяснил Чурносов, данные полиморфные локусы являются функционально значимыми и за счет этого могут быть вовлечены в процессы обмена фолиевой кислоты и модификацию внеклеточного матрикса, что имеет важное значение для формирования веса и роста у плода и новорожденного. «Нам первым в России удалось выявить комбинации генотипов, которые связаны с рождением ребенка с низким ростом, а исследованный нами полиморфизм позволяет с высокой степенью вероятности прогнозировать рождение маловесного младенца», - рассказал эксперт.

Предложенные учеными НИУ «БелГУ» новые способы прогнозирования веса и роста новорожденного на основе генетических данных матерей расширяют арсенал методов ранней диагностики, их применение позволит не только на ранних сроках беременности, но еще до ее наступления формировать среди женщин группы риска и проводить в этих группах профилактические мероприятия, направленные на предупреждение низкого веса и роста новорожденного. Исследования проведены в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030», пишет ТАСС.

Теги: #новорожденные
Источник: Псковская Лента Новостей
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