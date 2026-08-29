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Псковская область и Витебский облисполком подписали план сотрудничества до 2029 года

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Псковская область и Витебская область Белоруссии подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027–2029 годы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

Документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.

План определяет ключевые направления партнерства в экономике, науке, культуре и гуманитарной сфере на ближайшие три года.

Отдельное внимание уделили развитию прямых связей между муниципалитетами. В рамках встречи заключены три соглашения о сотрудничестве:

— Невельский округ — Городокский район;
— Усвятский округ — Городокский район;
— Порховский округ — Сенненский район.

«Такая работа позволяет решать общие задачи, развивать туризм и поддерживать добрососедские отношения жителей приграничных территорий», — отметил Михаил Ведерников.

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