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Пскович рискует лишиться квартиры из-за задолженности в два миллиона рублей перед своим знакомым

Мужчина вынужден погасить задолженность перед знакомым, чтобы избежать потери своей недвижимости и автотранспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФФСП России по Псковской области.

Долг в размере 2 миллиона 186 тысяч рублей был оформлен в виде договора займа, однако заемщик не смог вернуть денежные средства в установленный срок. Самостоятельно уладить данный вопрос у сторон не получилось, поэтому знакомый обратился в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд обязал мужчину выплатить задолженность по договору займа. Должник не торопился выплачивать, несмотря на то, что он был проинформирован о последствиях неисполнения решения суда.

Только после запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащей недвижимости и автотранспортного средства, у него появилась мотивация к погашению задолженности.