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День памяти Римского-Корсакова прошел в его усадьбе в Плюсском районе

День памяти Римского-Корсакова провели в его в усадьбах Любенск и Вечаша, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости музея-усадьбы с экскурсиями посетили места вдохновения Римского-Корсакова в усадьбах Любенск и Вечаша. Здесь композитор работал над созданием опер: «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о Царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже». Также тут он писал учебник «Основы оркестровки» и книгу «Летопись моей музыкальной жизни».

«В этот замечательный летний день мы собрались в Вечаше, чтобы еще раз вспомнить великого русского композитора Николая Римского-Корсакова. Это счастье, что люди не просто помнят, но искренне любят Николая Андреевича. Каждый раз мы собираемся здесь в дни памяти, на день рождения. Здесь, в Вечаше, самое главное – это музыкальная атмосфера, атмосфера любви. Я счастлива, что сегодня с нами праправнучка композитора Ольга Игоревна, автор более ста песен и прекрасный исполнитель, – отмечает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Перед слушателями с авторскими песнями и стихами выступила Ольга Фаворская, праправнучка Николая Римского-Корсакова и солистка «Петербург-концерта».