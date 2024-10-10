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Прилет астероида и тектоника литосферных плит могут привести к похолоданию

Физики Уральского федерального университета (УрФУ) составили математическую модель изменения климата на Земле и выяснили, что прилет астероида, тектоника литосферных плит и другие непредсказуемые природные события могут привести к переходу от потепления климата к похолоданию. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

«Ученые Уральского федерального университета составили математическую модель изменения климата на Земле. Расчеты (в основе модели - средняя температура океана и средняя масса льда на планете, включая и океан, и сушу) показали, что такие непредсказуемые факторы, как прилет астероида, тектоника литосферных плит, извержение вулканов, могут привести к переходу от потепления климата к похолоданию и наоборот. Описание модели и выводы физики опубликовали в журнале Chaos. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России», - рассказали там.

Также среди известных процессов, влияющих на климат, ученые отмечают изменения интенсивности солнечного света, космические явления, вырубка лесов в Амазонии и деградация лесов в целом и другие параметры. Одни факторы приводят к длительному изменению климата, продолжительностью примерно в 100 тыс. лет, другие - к более кратковременным изменениям с меньшими температурными колебаниями. Сочетание этих факторов и приводило к тому, что изменения климата точно не повторялись.

«Результат, который показала наша модель, заключается в том, что под воздействием внешнего фактора - движение литосферных плит, извержение вулканов, опреснение Мирового океана и другие - тенденция потепления климата может смениться на похолодание и наоборот. <…> Выяснилось, что при переходе от одного состояния к другому под воздействием внешнего фактора климат может "перескочить" и поменять траекторию. Например, в нашем случае - от потепления к похолоданию. И что крайне примечательно - эти "перескоки" заложены в природу климата», - поясняет руководитель работы и лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров.

Современное изменение климата часто связывают с влиянием парниковых газов, в частности с углекислым газом в атмосфере Земли - сегодня концентрация CO2 непрерывно растет и находится на самом высоком уровне за 650 тыс. лет. Однако, как полагают физики, изменение антропогенной нагрузки - переход на электромобили, снижение выбросов парниковых газов - вряд ли сможет стать фактором, который повлияет на изменение траектории климата и переход к похолоданию, пишет ТАСС.