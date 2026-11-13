Уполномоченный по вопросам миграции от Псковской области примет участие в разработке единой ценностной модели стран БРИКС

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская вошла в число 100 участниц международной образовательной программы «Женщина-лидер. БРИКС». Вместе с другими участницами она будет работать над созданием единой ценностной модели стран объединения, сообщили организаторы проекта.
Фото предоставлено организаторами
Всего на программу поступило 1690 заявок из 83 регионов России и 28 стран мира. По итогам конкурсного отбора выбрали 100 женщин-руководителей из разных профессиональных сфер.
Обучение пройдёт в три этапа. Первый модуль состоится с 19 по 23 ноября в Индии. Участницы познакомятся с культурными особенностями стран БРИКС и обсудят возможности международного сотрудничества. Второй этап пройдёт дистанционно с декабря по февраль, а заключительный - с 24 по 28 февраля 2027 года в Мастерской управления «Сенеж».
Елена Полонская намерена использовать полученный опыт для развития международных связей Псковской области.
Как отметила руководитель департамента специальных программ Мастерской управления «Сенеж» Елена Александрова, программа помогает участницам находить партнёров и создавать совместные проекты.
По итогам обучения участницы разработают единую ценностную модель стран БРИКС и предложат совместные инициативы в сферах образования, социального предпринимательства и развития человеческого капитала.
Программу организуют президентская платформа «Россия - страна возможностей», Совет Евразийского женского форума и Россотрудничество при поддержке Совета Федерации и МИД России.