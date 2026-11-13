Уполномоченный по вопросам миграции от Псковской области примет участие в разработке единой ценностной модели стран БРИКС

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская вошла в число 100 участниц международной образовательной программы «Женщина-лидер. БРИКС». Вместе с другими участницами она будет работать над созданием единой ценностной модели стран объединения, сообщили организаторы проекта.

Фото предоставлено организаторами

Всего на программу поступило 1690 заявок из 83 регионов России и 28 стран мира. По итогам конкурсного отбора выбрали 100 женщин-руководителей из разных профессиональных сфер.

Обучение пройдёт в три этапа. Первый модуль состоится с 19 по 23 ноября в Индии. Участницы познакомятся с культурными особенностями стран БРИКС и обсудят возможности международного сотрудничества. Второй этап пройдёт дистанционно с декабря по февраль, а заключительный - с 24 по 28 февраля 2027 года в Мастерской управления «Сенеж».

Елена Полонская намерена использовать полученный опыт для развития международных связей Псковской области.

«Моя цель - сделать Псковскую область одним из центров международного гуманитарного сотрудничества, где рождаются и реализуются проекты, укрепляющие связи России с другими странами. Уверена, что опыт региона может быть востребован на федеральном уровне и стать основой для новых межрегиональных и международных инициатив», - поделилась Елена Полонская.

Как отметила руководитель департамента специальных программ Мастерской управления «Сенеж» Елена Александрова, программа помогает участницам находить партнёров и создавать совместные проекты.

«Для нас важно, что участницы программы не только получают новые знания, но и объединяются в команды, обмениваются опытом и находят партнёров для реализации совместных инициатив», - подчеркнула она.

По итогам обучения участницы разработают единую ценностную модель стран БРИКС и предложат совместные инициативы в сферах образования, социального предпринимательства и развития человеческого капитала.

Программу организуют президентская платформа «Россия - страна возможностей», Совет Евразийского женского форума и Россотрудничество при поддержке Совета Федерации и МИД России.