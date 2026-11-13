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Нейросети научились записывать пенсионеров к врачу и помогать с покупкой лекарств

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Отечественные разработчики умных устройств адаптируют функции искусственного интеллекта для нужд пенсионеров. Новые возможности позволяют нейросетям читать врачебные почерки, заказывать лекарства и самостоятельно звонить в клиники для записи на прием.

Так, с 12 ноября в голосовом помощнике «Алиса» для ограниченного круга пользователей стал доступен специальный режим выполнения последовательных задач. ИИ-агент может найти подходящего специалиста, сравнить варианты и уточнить условия по телефону. В пресс-службе «Яндекса» отметили, что для аудитории старше 45 лет важно ощущение контроля и понятный результат без необходимости разбираться в сложных интерфейсах.

«Искусственный интеллект принципиально меняет возможности пожилых людей пользоваться современными технологиями. Раньше человеку приходилось осваивать каждое новое устройство или приложение: разбираться в меню, запоминать последовательность действий, учиться пользоваться интерфейсом. Теперь достаточно обычным языком объяснить ИИ, что нужно сделать», - пояснил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Однако технологии пока находятся на стадии бета-тестирования. Корреспонденты издания «Известия» столкнулись с тем, что помощник может забыть запрос, отказаться от диалога с сотрудником клиники или перепутать отделения больницы.

Психологи считают, что спрос на такие сервисы будет расти не только из-за удобства, но и из-за потребности в общении.

«Одиночество в старшем возрасте - фактор риска, связанный с повышением тревожности, развитием депрессии, ухудшением когнитивных функций и даже сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часть пожилых людей живет в режиме, когда за день им не задают ни одного вопроса. Устройство, которое отвечает и само задает вопросы, для них не просто гаджет, а собеседник», - отметила психолог Ольга Валаева.

Эксперты предупреждают: несмотря на пользу, к надежности медицинских сервисов ИИ нужно подходить осторожно. Ошибка в дозировке лекарства или неверная запись к врачу могут навредить здоровью. Кроме того, пожилые люди остаются уязвимыми перед мошенниками, использующими нейросети для подделки голосов. Поэтому разработчикам необходимо обеспечивать защиту данных и предусматривать подтверждение важных действий пользователем, пишут «Известия».

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