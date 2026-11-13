На неделе со 2 по 8 ноября от клещей пострадали два ребёнка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В целом за сезон 2 445 жителей региона обратились в медорганизации по поводу присасывания клещей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи остаются активными, пока среднесуточная температура держится выше +5…+7 градусов. Кратковременные заморозки их не «выключают», они прячутся в подстилке и ждут оттепели.

«В ноябре люди реже ходят в лес, но клещи никуда не исчезают: их можно встретить на опушках, вдоль тропинок, в зарослях прошлогодней травы, у дачных участков и даже в городских парках. Осенью меньше открытых участков тела, но именно это создаёт ложное чувство безопасности: клещ может заползти под одежду, а заметят его поздно», - добавили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор рекомендовал при планировании выхода на природу, использовать репелленты, надевать плотную одежду с манжетами, осматривать себя и детей каждые 1–2 часа. После возвращения нужно провести полный осмотр тела и одежды.

В случае присасывания клеща не нужно удалять его самостоятельно.