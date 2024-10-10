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Теннисный стол передал Дому молодежи Юрий Сорокин

Теннисный стол в преддверии Дня молодежи передал руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«В преддверии Дня молодёжи передал в подарок стол для игры в настольный теннис псковскому Дому молодёжи. Это учреждение выполняет важную социальную функцию, по сути являясь центром притяжения для талантливых, креативных и инициативных молодых людей. Ребята реализуют множество волонтёрских проектов, участвуют в спортивной, общественной и культурной жизни нашего региона», - сообщил Юрий Сорокин.

Он рассчитывает, что теперь ребята смогут дополнительно приобщиться к настольному теннису и с пользой провести свободное время вместе с друзьями.

«Поздравляю всех молодых людей с праздником! Мира, здоровья, благополучия и спехов в любых начинаниях», - поздравил Юрий Сорокин.