Тренер сборной США по футболу возглавит английский ФК «Манчестер Юнайтед

Аргентинский специалист, главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино согласился возглавить английский ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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К своим обязанностям 54-летний тренер приступит с 18 ноября. «Манчестер Юнайтед» договорился с Федерацией футбола США о том, что специалист и его тренерский штаб будут освобождены от работы с национальной командой. 12 ноября английский клуб объявил об отставке Майкла Каррика с поста главного тренера.

Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2025 года. Ранее аргентинец тренировал английские «Челси», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», испанский «Эспаньол» и французский ПСЖ. С командой из Парижа он стал чемпионом Франции, обладателем кубка и суперкубка страны, «Тоттенхэм» под руководством специалиста дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл Кубок английской лиги.