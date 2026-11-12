Псковская семья рассказала, как привить детям любовь к спорту

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец и его супруга Майя считают, что лучший способ привить ребенку любовь к спорту - это личный пример родителей. О семейных принципах воспитания супруги рассказали в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В семье Компанийцев увлекаются бегом и зимним плаванием. Сначала спортом занялся Владимир, затем к нему присоединилась Майя, а позже - и дети.
Родители советуют не давить на детей, а показывать им атмосферу спортивных мероприятий. Например, можно вместе сходить на городской забег, чтобы ребенок увидел, что это весело и интересно.
По словам родителей, такой подход дал результаты: 17-летняя дочь Маргарита занимается легкой атлетикой, входит в сборную Псковской области и занимает призовые места. Младший сын Валера также проявляет интерес к зимнему плаванию, но родители поддерживают его только тогда, когда у него самого есть желание.
Супруги подчеркивают, что в подростковом возрасте важно мягко поддерживать интерес ребенка, даже если он хочет сделать перерыв. Главный принцип семьи - спорт должен приносить удовольствие, а родители всегда остаются лучшим примером для подражания.