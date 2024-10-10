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Альберт Жалилов представляет сольную программу «Казанова» в псковском отеле «Покровский»

Яркое событие этого лета состоится на террасе отеля «Покровский» 15 августа. Заслуженный артист республики Татарстан - Альберт Жалилов, известный публике по ежегодным выступлениям на легендарном концерте «Золото Вены», представит свою новую сольную программу «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви, сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле.

Альберт Жалилов совместно с ансамблем «Экспромт квинтет» в этот раз приготовил для зрителей нечто особенное – страстные мелодии, искромётный юмор и истории о любви, которые никого не оставят равнодушным.

«Золото Вены» всегда собирало аншлаги, и этот вечер станет не менее горячим. Роскошная терраса, живая музыка и неповторимый шарм Альберта Жалилова – идеальный рецепт незабываемого летнего вечера.

Билеты доступны по ссылке.

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