Трамп заявил, что Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

«Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США. Подробности последуют», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсети Truth Social, пишет РИА Новости.

Напомним, в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 02:00 (09:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.