Недвижимость

Только 2% заемщиков воспользуются «ипотечными каникулами» - эксперт

Спрос на «ипотечные каникулы» вряд ли превысит 2% в общем объеме ипотечных заемщиков в РФ. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. В случае трудных жизненных ситуаций граждане смогут полгода не платить по ипотеке либо уменьшить платеж на это время.

«Думаю, в общем объеме ипотечных заемщиков ипотечными каникулами могут воспользоваться около 2% граждан. Это мало. В основном платят вполне прилично. В отличие от потребительских кредитов, процент задолженности по ипотеке в РФ небольшой», - сказала Надежда Косарева.

По словам эксперта, тем не менее эта мера необходимая, поскольку решает проблемы людей, столкнувшихся с безработицей, снижением семейного дохода и прочим. Она напомнила, что риск измеряется двумя параметрами - вероятностью его возникновения и объемом убытков. «У ипотечного заемщика риск вроде бы маленький (банки тщательно проверяют его кредитоспособность), но если он все-таки станет должником, убытки будут огромные - квартиру продадут, сколько денег вернут неизвестно, где жить неизвестно и так далее. Поэтому и пытаются людям помочь, чтобы жизненных трагедий не было», - отметила Надежда Косарева.

Руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев в свою очередь отметил, что в настоящее время ситуация в экономике достаточно стабильная, поэтому серьезного роста числа заявок заемщиков на возможность воспользоваться ипотечными каникулами не ожидается. «В целом, вероятнее всего, введение в действие данной возможности не окажет существенного влияния на показатели деятельности банков, процентные ставки и планы по выдаче ипотечных кредитов», - добавил он.

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщали, что средний ежемесячный платеж россиян по ипотеке составляет 16-17 тыс. рублей. При этом средний срок кредитования за январь-апрель 2019 года вырос на 3% и достиг 17,8 лет.