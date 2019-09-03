Недвижимость

В России в 2,5 раза быстрее стали ставить недвижимость на учет

Средний срок постановки на государственный кадастровый учет сократился с десяти до четырех дней за пять лет

За последние пять лет средний срок постановки на государственный кадастровый учет снизился с десяти до четырех дней. Это стало возможным благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведомственного взаимодействия.

В 2014 году срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет составлял десять календарных дней. К 2019 году его удалось сократить до четырех рабочих дней. В текущем году быстрее всего поставить недвижимость на кадастровый учет можно в Республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае – средний срок проведения процедуры ГКУ в этих регионах составляет всего 2 дня.

В 22 субъектах РФ в среднем на кадастровый учет ставят в течение трех дней. Это Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Тульская область, Ярославская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Саратовская область, Чувашская Республика, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Алтайский край, Забайкальский край, Приморский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика. Немногим дольше – в течение четырех дней ставят на кадастровый учет еще в 19 регионах.

- В Псковской области средний срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет составляет 4 дня, - сообщила Марина Бочарникова, директор Кадастровой палаты по Псковской области.

Согласно закону «О государственной регистрации недвижимости» постановка на кадастровый учет осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав. Подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет можно и в офисах многофункциональных центров. В таком случае, согласно действующему законодательству, процедура должна быть проведена в течение семи рабочих дней с момента получения документов МФЦ.

В то же время, внедрение электронных сервисов в сферу государственных услуг позволили существенно сократить сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый учет. В настоящее время действуют сервисы, направленные на упрощение получения государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права.

Всего, по состоянию на начало 2019 года, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено 162,5 млн объектов недвижимости.

Как отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова, кадастровый учет – это внесение сведений об объектах недвижимости в единый госреестр, эта процедура носит заявительный характер. В то же время, как подчеркивает эксперт, кадастровый учет позволяет зарегистрировать на данную недвижимость право собственности и в дальнейшем распоряжаться ей в полной мере. Если собственник в дальнейшем планирует продавать, дарить или передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно поставить на учет и зарегистрировать свои права. «Так, например, если гражданин получает вновь образованный участок от местной администрации, проведение кадастрового учета будет необходимо для возможности в дальнейшем регистрации права на этот земельный участок», - говорит Марина Семенова.

В процессе проведения кадастрового учета в реестр вносятся основные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах с их характеристиками, позволяющими определить их в качестве индивидуально-определенной вещи (например, сведения о местоположении границ, площади, номере кадастрового квартала, в котором расположен объект).

- Каждому объекту недвижимости, сведения о котором вносятся в реестр, присваивается уникальный кадастровый номер, - отметила Марина Бочарникова, директор Кадастровой палаты по Псковской области.

Кадастровый учет может проводиться как одновременно с регистрацией права, так и без нее. Например, кадастровый учет без одновременной регистрации права осуществляется, если в реестр вносятся изменения в характеристики объекта недвижимости (например, изменилась площадь земельного участка и местоположение его границ в результате межевания) или снесли объект недвижимости, право на который не было зарегистрировано. Если же необходимо поставить на кадастровый учет жилой дом, расположенный на приусадебном земельном участке, кадастровый учет такого дома будет осуществляться с одновременной регистрацией прав на него.