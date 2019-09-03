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Эксперт: Межевать земельный участок или нет?

24.09.2019 12:47|ПсковКомментариев: 0

Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного участка - это комплекс работ и процедур, направленных на установление и закрепление границ земельного участка с определением координат характерных точек границ с нормативной точностью. Об этом сообщила эксперт Кадастровой палаты Ирина Ояотс.

Межевание земельного участка в настоящее время не во всех случаях является обязательной процедурой. Поэтому у землепользователей часто возникает вопрос о необходимости проведения межевания земельного участка.

Межевание проводится обязательно в следующих случаях:

- при уточнении или восстановлении границ земельного участка;

- при внесении изменений в отношении площадей или границ участка после проведения межевания;

- при выделении участка из коллективной собственности;

- при перераспределении участка путем его разделения или объединения с другим (другими) участком;

- при оформлении земли в собственность.

Для постановки участка на учёт при его оформлении или переоформлении потребуются определенные характеристики участка. Их можно получить исключительно из межевого плана.

«Отмечу, что  существуют случаи, когда межевание земельного участка делать все-таки необходимо», - прокомментировала Ирина Ояотс.

К их числу относятся следующие ситуации:

- если вы увеличили площадь своего участка за счет самовольного захвата близлежащей земли;

- если у вас возникли конфликты с соседями по поводу нарушения границ пользования участком;

- если вы планируете возвести на участке капитальное строение.

При продаже земельного участка межевание, выступающее в качестве гарантии чистоты сделки, необходимо как для собственника земельного участка, так и для покупателя.

Во время процедуры межевания границы и площадь устанавливаются однозначно, а затем закрепляются юридически.

Неопределенные границы, напротив, ставят вас в очень уязвимое положение при защите ваших интересов, как собственника земельного участка.

Так как межевание относится к кадастровым работам, делать его может только специалист, имеющий лицензию и допуск, - кадастровый инженер.

Итоговым документом по результатам проведения межевания является межевой план, который служит основанием для внесения сведений или изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и заверяется квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. По желанию заказчика межевой план может быть подготовлен и на бумажном носителе.

Итак, проанализировав нормы законодательства и значение процедуры межевания, можно дать только одну рекомендацию - межевание делать необходимо.

Источник: Псковская Лента Новостей
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