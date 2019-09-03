Эксперт: Межевать земельный участок или нет?

Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного участка - это комплекс работ и процедур, направленных на установление и закрепление границ земельного участка с определением координат характерных точек границ с нормативной точностью. Об этом сообщила эксперт Кадастровой палаты Ирина Ояотс.
Межевание земельного участка в настоящее время не во всех случаях является обязательной процедурой. Поэтому у землепользователей часто возникает вопрос о необходимости проведения межевания земельного участка.
- при уточнении или восстановлении границ земельного участка;
- при внесении изменений в отношении площадей или границ участка после проведения межевания;
- при выделении участка из коллективной собственности;
- при перераспределении участка путем его разделения или объединения с другим (другими) участком;
- при оформлении земли в собственность.
Для постановки участка на учёт при его оформлении или переоформлении потребуются определенные характеристики участка. Их можно получить исключительно из межевого плана.
К их числу относятся следующие ситуации:
- если вы увеличили площадь своего участка за счет самовольного захвата близлежащей земли;
- если у вас возникли конфликты с соседями по поводу нарушения границ пользования участком;
- если вы планируете возвести на участке капитальное строение.
При продаже земельного участка межевание, выступающее в качестве гарантии чистоты сделки, необходимо как для собственника земельного участка, так и для покупателя.
Во время процедуры межевания границы и площадь устанавливаются однозначно, а затем закрепляются юридически.
Неопределенные границы, напротив, ставят вас в очень уязвимое положение при защите ваших интересов, как собственника земельного участка.
Итоговым документом по результатам проведения межевания является межевой план, который служит основанием для внесения сведений или изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и заверяется квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. По желанию заказчика межевой план может быть подготовлен и на бумажном носителе.
Итак, проанализировав нормы законодательства и значение процедуры межевания, можно дать только одну рекомендацию - межевание делать необходимо.