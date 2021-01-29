Недвижимость

Дом на Труда, 4 в Пскове выставляют на продажу в 14-й раз

Пять объектов планируется приватизировать в Пскове в 2021 году. Это следует из пояснительной записки к проекту решения Псковской городской Думы «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2021 года».

В частности, в текущем году планируется продать на аукционе в электронной форме 4 помещения на улице Яна Фабрициуса, 5А, которые были включены в Прогнозный план приватизации на 2020 год, однако аукцион был признан несостоявшимся: на него не было подано ни одной заявки.

Еще один объект планируется продать на конкурсе в электронной форме — дом на улице Труда, 4 с земельным участком. Ранее он многократно выставлялся на продажу (13 раз), но безуспешно. Только в прошлом году конкурсы объявлялись пять раз. Указанный объект включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Минимальный размер поступлений в бюджет города Пскова, в случае продажи указанных объектов, составит около 6,2 млн рублей.