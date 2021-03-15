Недвижимость

Более 800 кредитов выдал псковичам Сбербанк в рамках программы льготной ипотеки

Управляющий псковским отделением ПАО «Сбербанк» Анна Тарасенко в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове отметила востребованность льготной ипотеки.

«Действительно, льготная ипотека стала очень востребована благодаря интересным условиям, - сказала она. - И наши застройщики проявили проактивную позицию, смогли быстро подключиться».

Анна Тарасенко рассказала, что за период действия программы льготной ипотеки выдали более 800 кредитов на сумму более 1 млрд 200 млн рублей. «Раньше у нас новостройки были только в 15% случаев ипотек, а в связи с этой программой они выросли ровно в три раза. 45% наших заемщиков покупают именно новостройки по этой программе», - сообщила управляющий псковским отделением ПАО «Сбербанк».

В конце прошлого года наблюдался недостаток квартир, продолжила она, но, по прогнозам прогнозам застройщиков, до конца 2021-го еще 20 новых домов введут в эксплуатацию, на них уже стартовали продажи.

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«Продление льготной ипотеки - это, действительно, здорово для нашего региона, потому что у населения небольшие доходы. Благодаря льготной ипотеке люди смогли улучшить свои жилищные условия. И поддержка для застройщиков очень значительная. Если бы программа не была введена, это вызвало бы замедление темпов жилищного строительства», - добавила Анна Тарасенко.

Напомним, Псковская область вошла в число регионов с потенциалом продления льготной ипотеки. Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была принята в разгар пандемии. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021-го.