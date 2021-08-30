Недвижимость

Псковский областной суд подтвердил запрет использования квартир для гостиничных услуг

14 сентября 2021 года Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда от 1 декабря 2020 года о запрете использовать квартиры в одном из многоквартирных домов г. Пскова для предоставления гостиничных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Апелляционным определением Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Напомним, 1 декабря Псковский городской суд вынес решение признать сдачу квартир в найм гостиничными услугами и запретить сдавать квартиры в найм. Ранее индивидуальный предприниматель Б. приобрел квартиру в центре Пскова для личного пользования и для сдачи в найм временным жильцам. Сосед, подавший иск в суд на Б., просил суд запретить ему оказывать гостиничные услуги. Псковский городской суд встал на сторону истца и удовлетворил иск в полном объеме, тем самым признав деятельность Б. по сдаче собственного жилья в найм гостиничными услугами. В данном случае индивидуальный предприниматель действовал в рамках законодательства (как он имел основание полагать): оформил данный вид деятельности в налоговой инспекции (аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом), платил налоги, заключал с жильцами договора найма. Тем не менее, его деятельность была признана незаконной.