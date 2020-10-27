Недвижимость

Интерактив: Законный бизнес в Пскове оказался вне закона?

1 декабря Псковский городской суд вынес решение признать сдачу квартир в найм гостиничными услугами и запретить сдавать квартиры в найм.

Пандемия беспощадно ударила по многим отраслям экономики, сильно пострадала и экономика Псковской области. Одной из наиболее пострадавших отраслей оказалась туристическая сфера и рынок аренды. В данную сферу вовлечено большое количество псковичей, которые заняты не только в гостиничном бизнесе, но также сдают квартиры в найм на короткий срок, привлекая инвестиции в область и способствуя росту ее популярности как туристического направления.

Российские СМИ регулярно извещают о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые инициирует правительство Российской Федерации для стабилизации экономической ситуации в стране. На фоне этого 1 декабря Псковский городской суд принимает беспрецедентное и резонансное решение (оно еще не вступило в силу) – признать сдачу квартир в найм гостиничными услугами и запретить сдавать квартиры в найм.

При этом речь идет не о незаконной предпринимательской деятельности, а именно о самом факте предоставления квартиры в найм, в том числе на короткий срок.

Год назад индивидуальный предприниматель Б. приобрел квартиру в центре Пскова для личного пользования и для сдачи в найм временным жильцам. В подъезде дома 3 из 8 квартир сдаются в найм, в соседнем подъезде дома сдаются 2 квартиры из 2, а также большое количество квартир сдается в центральной (и не центральной) части города псковичами на короткий срок.

Сосед, подавший иск в суд на Б., просил суд запретить ему оказывать гостиничные услуги. Псковский городской суд встал на сторону истца и удовлетворил иск в полном объеме, тем самым признав деятельность Б. по сдаче собственного жилья в найм гостиничными услугами. В данном случае индивидуальный предприниматель действовал в рамках законодательства (как он имел основание полагать): оформил данный вид деятельности в налоговой инспекции (аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом), платил налоги, заключал с жильцами договора найма. Тем не менее, его деятельность была признана незаконной.

Учитывая тот факт, что в России 95% рынка аренды находится в тени, длительное время на самом высшем уровне власти ведутся дискуссии о том, как эффективно вывести его из тени, Росеерестр и Федеральная кадастровая палата обсуждают возможности создания агрегатора для аренды квартир, домов и отелей, сам факт того, что Псковский городской суд признает незаконной законную предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду жилья является исключительно …незакономерным.

При этом ранее, после выхода в свет федерального закона № 59 «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» (широко известного как «Закон Хованской» или «Закон о хостелах») в министерстве строительства РФ , Государственной Думе РФ и Совете Федерации подтвердили законность сдачи жилья в аренду на любой срок согласно Гражданскому кодексу РФ. Естественно, при этом собственники обязаны соблюдать правила сдачи недвижимости в аренду. Однако очевидно, Псковский городской суд не согласился с доводами парламентариев.

С 1 декабря 2020 года законная предпринимательская деятельность по сдаче в аренду жилья оказалась в Пскове вне закона, что в существующей ситуации, несомненно, приведет экономику Псковской области – туристического региона России – к полному коллапсу.

Ольга