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Депутаты обсудили передачу участка на улице Воеводы Шуйского в пользование епархии

Земельный комитет Псковской городской Думы обсудил передачу в безвозмездное пользование Псковской епархии земельного участка на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель городской администрации сообщила, что в адрес органа исполнительной власти поступило обращение от храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома с просьбой предоставить участок на улице Воеводы Шуйского площадью 377 квадратных метров для строительства дома причта.

Искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева сообщила, что общество охраны памятников неоднократно собиралось по этому вопросу, имеющему градостроительное значение. «Данный участок входит в охранную зону, где запрещено любое строительство, за исключением регенерации — восстановления застройки, которая была утрачена. Регенерация на данном участке невозможна, там застройки не было», - отметила она и напомнила, что часть участка занимает памятник Савве Ямщикову и руинированная крепостная стена Окольного города, граница которой скрыта под землей.

По ее словам, строительство дома причта будет «новым градостроительным решением», а для этого нужна полноценная проектная документация. «На данный момент это решение преждевременное, которое влечет много законодательных, проектных проблем. Фактически создается новая улица», - продолжила Ирина Голубева.

«Этот кусочек мог бы быть приспособлен под городской сквер», - предложила она и попросила отложить предоставление земельного участка под строительства и рассмотреть его со стороны градостроительного, функционального и архитектурного направлений.

Глава Пскова Елена Полонская пояснила, что городская Дума не выдает разрешение на строительство. «Вопрос стоит о передаче земельного участка. Это не согласование строительства. Согласие на строительство объекта и охранная зона согласовываются с областным комитетом по охране культурного наследия. Единолично городская Дума таких решений принимать не может. Мы передаем епархии земельный участок, который имеет целевое значение под строительство», - пояснила она.

Глава областного центра напомнила, что в свое время на данном участке, где находится памятник, стоял дом.

«Около 1915 года, - продолжила Ирина Голубева. - Доходный двухэтажный дом. Когда реставрировали покровский комплекс, не смогли продолжить из-за нужд дома. Пока дом расселяли, закончились деньги на реставрацию».

«Часть земельного участка фактически застроена другим юридическим лицом. Как вы к этому относитесь?» - спросила у нее Елена Полонская.

«Я знаю этот вопрос. Почему-то акценты всегда ставятся на этот участок. Мы отметаем этот вопрос, поскольку это частное дело застройщика. Факт в том, что на улице Воеводы Шуйского появляется объект, который начинает ее менять. Мы не можем себе это позволить», - ответила Ирина Голубева.

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Как сообщила представитель городской администрации, отвечая на вопрос заместителя главы Пскова Александра Баева, если городская Дума не даст согласие на передачу участка, то он останется в казне.

«Я полностью поддерживаю Ирину Борисовну, - сказал Александр Баев. - Если есть возможность остановить это на первоначальном этапе, нужно это сделать. Мы боремся за право быть туристическим городом». Он поддержал идею размещения сквера на обсуждаемом участке.

В свою очередь заместитель председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия, начальник нормативно-правового отдела Надежда Волова отметила, что улица Воеводы Шуйского всегда была застроена, что показывают планы 1935 года и середины XIX века. «Там всегда была застройка. Да, усадебная. Но она была всегда», - сказала она и добавила, что «функцию территории» задает стоящий там храм.

«Один дом не ухудшит и не изменит градостроительную среду улицы Воеводы Шуйского», - считает Надежда Волова. Эксперт предложила организовать широкое обсуждение проекта, который должен появиться. «Архитектурный облик здания должен подлежать широкому обсуждению», - отметила она.

Руководитель службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Научно-производственного центра по охране памятников Мария Лисенкова подчеркнула, что предоставление земельного участка соответствует целям и задачам сохранения культурного наследия. Она обратила внимание, что церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома — самый маленький храм Пскова.

«В этом храме нет помещения для организации православной трапезы и воскресной школы. Детей негде разместить. Отсутствуют минимальные подсобные помещения. Строительство дома причта позволило бы разгрузить интерьеры храма. И он бы стал более привлекательным, в том числе и для туристов. Это улучшило бы ситуацию в части сохранности объекта культурного наследия», - сказала она. По мнение эксперта, дом причта не нарушит визуальное восприятие памятника.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал вынести вопрос на сессию городской Думы, которая состоится 7 декабря.