Недвижимость

Владельцев гостевого дома в Пскове привлекли к ответственности за захват земли

Владельцев гостевого дома на улице Воеводы Шуйского, 17 в Пскове привлекли к административной ответственности за самовольный захват земельного участка. Это следует из документов, предоставленных администрацией города редакции Псковской Ленты Новостей.

По словам чиновников, заявление владельцев гостевого дома о том, что они не захватывали землю, не соответствует действительности.

Управление Росреестра по Псковской области провело проверку на основании обращения настоятеля храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, который заявил о самовольном захвате земли, и на основании обращения первого заместителя прокурора области Виктора Теплякова.

Владельцы гостевого дома, как следует из материалов, имеющихся в распоряжении Псковской Ленты Новостей, самовольно заняли часть участка площадью 24 квадратных метра, часть участка площадью 175 квадратных метров и часть участка площадью 71 квадратный метр.

В результате областной Росреестр назначил им наказание в виде предупреждения. Решение было принято 12 октября.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в беседе с корреспондентом ПЛН рассказал, что проводились соответствующие контрольные мероприятия. Было установлено, что собственники гостевого дома установили забор за пределами границ участка. «Около 200 квадратных метров прихватили. На самом деле, такое довольно часто случается. Но тут все-таки центр города. В ходе контрольных мероприятий выявили, что есть самозахват», - сообщил он.

Павел Волков отметил, что собственникам гостевого дома направили предписание, чтобы в срок до 20 августа они или освободили захваченные части земельных участков, или оформили на них правоустанавливающие документы.

«Предприниматель нарушения не устранила, - сказал он. - Поэтому пройдут повторные контрольные мероприятия. Возможно, к этому времени предприниматель что-то устранит. Если участок предполагает конкретные границы, а забор ставят за пределами этих границ, то очевидно, что это нарушение».

По словам Павла Волкова, повторные контрольные мероприятия проведут в период с 25 октября по 28 октября. Если будет установлено, что предписание не исполнено и ограждение не перенесено, 28 октября будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), который направят в суд (для юридического лица по указанной статье предусмотрен штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей).

Проектом планировки, утвержденным в мае месяце 2021 года, с учетом предварительных публичных слушаний, проведенных с февраля по март 2021 года, часть самовольно занятого муниципального участка предназначена для размещения объекта религиозного назначения (дом причта).

В случае если ограждение в добровольном порядке не перенесут, администрация города Пскова обратится с исковым заявлением в суд о понуждении об освобождении муниципального земельного участка.

Ранее владельцы гостевого дома заявляли, что информация о незаконном захвате муниципальной земли не соответствует действительности.

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Добавим, что конфликтная ситуация связана с планами строительства дома причта на участке земли между памятником Савве Ямщикову и гостевым домом на улице Шуйского, 17. Инициатор проекта - настоятель храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома Владимир Танцурин.

Споры вокруг строительства прокомментировал в сентябре на пресс-конференции митрополит Псковский и Порховский Тихон. «Дома причта - интересная вещь, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. - В Пскове их мало. Это дом, в котором собираются прихожане и священники, там воскресная школа, какие-то беседы. Даже при центральных храмах таких домов нет. Мы изыскали возможность сделать восемь таких домов. Мы получаем разрешение города, охраны памятников, делаем проект. Все это утверждается на особых комиссиях. Плюс как бонус получаем скандал: «Нет, не нужно, зачем вы это делаете, вы все испортите». Для нас это привычный фон».