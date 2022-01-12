Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
соцсети завоевали регион
бравая сотня
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
ОЖД ИТОГИ-2021
Сжиженный газ в баллонах
отпечаталось в сердце
политические итоги - 2021
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 12.01.2022 13:032 В Псковской области подскочила нормативная стоимость жилья на 2022 год 22.01.2022 19:580 Порядок законной перепланировки квартиры разъяснили псковичам 21.01.2022 10:301 СНГБ предлагает приобрести квартиру по выгодной ставке 21.01.2022 07:350 Минфин разработает законопроект, который поможет снизить стоимость ипотеки 20.01.2022 20:360 Продавшим «недорогую» недвижимость псковичам разъяснили порядок учета дохода 20.01.2022 17:350 Псковичам рассказали о преимуществах алюминиевых плинтусов
 
 
 
Самое популярное 16.01.2022 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 19.01.2022 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 16.01.2022 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 17.01.2022 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе 16.01.2022 09:544 Число погибших в ДТП в Печорах возросло до пяти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Порядок законной перепланировки квартиры разъяснили псковичам

22.01.2022 19:58|ПсковКомментариев: 0

Информацию о перепланировке квартиры обязательно нужно вносить в ЕГРН, чтобы не возникли сложности при продаже недвижимости, дарении или передаче ее по наследству. Об этом жителям Псковской области напомнили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме (пункт 2 статьи 25 Жилищного кодекса РФ).

«В результате перепланировки квартиры часто происходят изменения основных характеристик объекта недвижимости. Например, в связи с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок может поменяться общая площадь квартиры, как в меньшую, так и в большую сторону. Если общая площадь квартиры увеличится, возрастет ее кадастровая и рыночная стоимость и, соответственно, налог на недвижимое имущество. Такая перепланировка повлечет изменения содержащихся в ЕГРН графических сведений о помещении», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

В филиале Росреестра заметили, что на сегодняшний день законодательством детально урегулирован вопрос перепланировки помещения в многоквартирном доме. С 8 января 2019 года в связи с вступлением в силу новых положений Жилищного кодекса Российской Федерации установлен единый порядок проведения, согласования с органами местного самоуправления, завершения работ перепланировки для всех помещений в многоквартирном доме (как для жилых, так и для нежилых помещений).

Чтобы сделать перепланировку, необходимо подготовить и согласовать проект работ. Для этого собственнику или нанимателю по договору социального найма (уполномоченное им лицо) необходимо обратиться в орган местного самоуправления, осуществляющий согласование перепланировки, по месту нахождения квартиры непосредственно либо через МФЦ, либо в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг, представив необходимые документы, установленные статьей 26 Жилищного кодекса РФ.

Орган, осуществляющий согласование, выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие такого решения. Решение о согласовании перепланировки является основанием для проведения перепланировки квартиры и может быть обжаловано в судебном порядке.

Завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии, который должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН.

«Самовольно переустроившее или перепланировавшее помещение в многоквартирном доме лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. Покупая квартиру с неузаконенной перепланировкой, покупатель берет на себя все риски, связанные с дальнейшими требованиями привести квартиру в первоначальное состояние. А это – затратный, физический и не всегда реализуемый процесс. Поэтому, как правило, сведения о перепланировках тщательно проверяются перед сделкой. Неузаконенная перепланировка, скорее всего, будет поводом для отказа от сделки», - заметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что некоторые перепланировки нельзя согласовать. По словам специалистов, их объединяет принцип: «нельзя делать то, что может нарушить безопасность дома или затруднит доступ к общим инженерным коммуникациям».

Не допускается перепланировка квартир (комнат), ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем или установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, повреждению противопожарных устройств, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры.

Примеры запрещенных перепланировок квартир:

  • перенос кухни или санузла так, чтобы они располагались над жилыми комнатами (даже незначительное наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты ниже этажом);
  • объединение кухни с комнатой, если дом газифицирован;
  • объединение балкона с квартирой и вывод на балкон центрального отопления;
  • присоединение к квартире части подвала или крыши;
  • снос несущих стен или создание в них проходов;
  • ликвидация или уменьшение вентиляционных каналов;
  • заливка бетонной стяжки в домах, которые на это не рассчитаны.

Таких ограничений довольно много, для конкретного дома лучше уточнять их отдельно, добавили в филиале Росреестра. 

Теги: #Росреестр #недвижимость #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Каких последствий вы ожидаете с приходом омикрон-штамма в Псковскую область?
В опросе приняло участие 407 человек
22.01.2022, 20:440 В Себежском районе продолжается ремонт обрушившегося моста через Неведрянку 22.01.2022, 20:200 Анастасия Повторейко оценила шансы заразиться «омикроном» после перенесенного COVID-19 22.01.2022, 19:580 Порядок законной перепланировки квартиры разъяснили псковичам 22.01.2022, 19:350 Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира
22.01.2022, 19:081 Псковский врач назвала первые симптомы заражения «омикроном» у маленьких детей 22.01.2022, 18:440 Выставка технических средств реабилитации для детей с ДЦП открылась в Пскове 22.01.2022, 18:200 Легковой автомобиль опрокинулся в Себежском районе 22.01.2022, 17:550 Гололедица и снег ожидаются в Псковской области 23 января
22.01.2022, 17:320 Бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской умер на 86-м году жизни 22.01.2022, 17:100 По факту смерти рабочего на великолукском предприятии проводят проверку 22.01.2022, 16:491 Диетолог перечислила защищающие иммунитет от «омикрона» продукты 22.01.2022, 16:202 Пскович рассказал, как попал на шоу «Поле чудес»
22.01.2022, 16:001 Мастер доноса 22.01.2022, 15:410 На перекрестке в Крестах не работают светофоры 22.01.2022, 15:178 В Псковской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» 22.01.2022, 14:560 В России утвердили нового оператора информационной системы ЖКХ
22.01.2022, 14:272 Полноценно отдохнуть в праздники смогли менее половины жителей СЗФО – опрос 22.01.2022, 14:050 На производстве в Великолукском районе погиб 34-летний мужчина 22.01.2022, 13:463 Участником шоу «Поле чудес» стал житель Пскова 22.01.2022, 13:292 Жительница Ленобласти утонула в крещенской купели на глазах своих детей
22.01.2022, 13:081 Отреставрированный в Пскове редкий военный танк перевезли в парк «Патриот» 22.01.2022, 12:493 Павел Дуров назвал возможные последствия запрета криптовалюты в России 22.01.2022, 12:300 Детские врачи-онкологи посетят Псковскую область и проведут бесплатные приемы 22.01.2022, 12:050 Жилой дом сгорел в Новоржевском районе, на момент возгорания в здании были дети
22.01.2022, 11:493 Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса 22.01.2022, 11:333 Антимонопольная служба проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов 22.01.2022, 11:130 Ночью в Пскове молодого человека задержали за кражу кондитерских изделий 22.01.2022, 11:020 Водитель «Фольксвагена» в Пскове в очередной раз сел за руль пьяным
22.01.2022, 10:428 Губернатор призвал псковичей привиться до наступления пика заболеваемости COVID-19 22.01.2022, 10:191 Средняя цена подержанного автомобиля в РФ превысила отметку в миллион рублей 22.01.2022, 10:015 «Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера» 22.01.2022, 09:390 На борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году выделят более 10 млн рублей
22.01.2022, 09:200 Выставка «Дар бесценный» открылась в псковской художественной школе 22.01.2022, 09:0132 Несколько сотрудников администрации Псковской области заразились COVID-19 21.01.2022, 23:440 Пскович предстанет перед судом за избиение водителя скорой медпомощи 21.01.2022, 23:072 В Пскове демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок
21.01.2022, 22:342 Вопросы развития социальной активности пожилых граждан обсудили в Пскове 21.01.2022, 22:202 В Псковской области появятся новые автомобильные маршруты для туристов 21.01.2022, 22:000 Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-уроках финансовой грамотности 21.01.2022, 21:320 Псковича отправили в колонию за кражу смартфона и денег
21.01.2022, 21:030 Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе 21.01.2022, 20:420 95-летие ДОСААФ России отметили в Пскове 21.01.2022, 20:190 Финал «Киномании на Великой» пройдет в Пскове 1 февраля 21.01.2022, 20:001 Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от медосвидетельствования
21.01.2022, 19:390 Более 40 общественных пространств благоустроят в Псковской области 21.01.2022, 19:160 Лепить пушкинского Золотого петушка научила святогорских школьников мастерица из Дивеева 21.01.2022, 19:0042 В Пскове продолжается суд по резонансному ДТП, произошедшему два года назад 21.01.2022, 18:490 Великолучанки заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука
21.01.2022, 18:350 Облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с островской администрацией 21.01.2022, 18:241 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове 21.01.2022, 18:106 Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма? 21.01.2022, 18:000 Творческий клуб «Рио-Рита» обрел новый дом в Пскове
21.01.2022, 17:552 Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных 21.01.2022, 17:435 В Псковской области неизвестные распространяют информацию о псевдоэвакуации 21.01.2022, 17:400 Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Псковской области 21.01.2022, 17:340 Быть осторожными на дорогах в условиях непогоды призвали псковичей в ГИБДД
21.01.2022, 17:325 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби 21.01.2022, 17:252 Бизнесменов поторопили с заменой вывесок в Пскове в соответствии с дизайн-кодом 21.01.2022, 17:120 Борис Елкин пообещал изучить предложение общественников о дорожном буфере 21.01.2022, 17:070 Минюст просит псковские организации вовремя предоставить отчетность за год
21.01.2022, 16:592 Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в Великих Луках 21.01.2022, 16:530 Пункт пропуска на границе с Латвией реконструируют в Псковской области 21.01.2022, 16:440 Псковский профсоюз объединился с общественной организацией чеченской культуры 21.01.2022, 16:360 Ольга Евстигнеева рассказала о выплатах для семей с детьми в этом году
21.01.2022, 16:213 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе 21.01.2022, 16:130 Автобус между Псковом и Печорами будет ходить ежедневно 21.01.2022, 16:010 Псковичей предупредили о скупающих пластиковые карты мошенниках 21.01.2022, 15:520 Более 8000 проверок условий хранения оружия у псковичей провели росгвардейцы за год
21.01.2022, 15:381 Подрядчиков в Пскове могут обязать заниматься компенсационными посадками деревьев 21.01.2022, 15:362 КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове 21.01.2022, 15:320 В печорском лесу задержали направляющегося в Эстонию мужчину. ВИДЕО 21.01.2022, 15:160 Количество открытых в Сбере эскроу-счетов в СЗФО за год выросло в 2,5 раза
21.01.2022, 15:140 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе. ВИДЕО 21.01.2022, 15:059 Власти рассмотрят вопрос о ремонте памятника Ленину в центре Пскова 21.01.2022, 15:000 Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты 21.01.2022, 14:550 Небольшой снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 22 января
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru