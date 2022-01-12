Порядок законной перепланировки квартиры разъяснили псковичам

Информацию о перепланировке квартиры обязательно нужно вносить в ЕГРН, чтобы не возникли сложности при продаже недвижимости, дарении или передаче ее по наследству. Об этом жителям Псковской области напомнили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.
Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме (пункт 2 статьи 25 Жилищного кодекса РФ).
В филиале Росреестра заметили, что на сегодняшний день законодательством детально урегулирован вопрос перепланировки помещения в многоквартирном доме. С 8 января 2019 года в связи с вступлением в силу новых положений Жилищного кодекса Российской Федерации установлен единый порядок проведения, согласования с органами местного самоуправления, завершения работ перепланировки для всех помещений в многоквартирном доме (как для жилых, так и для нежилых помещений).
Чтобы сделать перепланировку, необходимо подготовить и согласовать проект работ. Для этого собственнику или нанимателю по договору социального найма (уполномоченное им лицо) необходимо обратиться в орган местного самоуправления, осуществляющий согласование перепланировки, по месту нахождения квартиры непосредственно либо через МФЦ, либо в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг, представив необходимые документы, установленные статьей 26 Жилищного кодекса РФ.
Орган, осуществляющий согласование, выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие такого решения. Решение о согласовании перепланировки является основанием для проведения перепланировки квартиры и может быть обжаловано в судебном порядке.
Завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии, который должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН.
Там также подчеркнули, что некоторые перепланировки нельзя согласовать. По словам специалистов, их объединяет принцип: «нельзя делать то, что может нарушить безопасность дома или затруднит доступ к общим инженерным коммуникациям».
Не допускается перепланировка квартир (комнат), ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем или установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, повреждению противопожарных устройств, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры.
Примеры запрещенных перепланировок квартир:
Таких ограничений довольно много, для конкретного дома лучше уточнять их отдельно, добавили в филиале Росреестра.