Усадьбу купца Андреева в Пскове укрепили балками ради безопасности археологов

В интернете распространились фотографии усадьбы купца Александра Андреева - объекта культурного наследия на улице Олега Кошевого, 5 в Пскове, где историческое здание подперто деревянными балками. Снимки вызвали беспокойство горожан за судьбу памятника. Однако, как рассказал министр охраны культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, это лишь временные подпорки, предназначенные для защиты археологов, ведущих здесь раскопки. Сама усадьба реставрируется.

Фото: «Псков. Свободный информационный портал» / «ВКонтакте»

«Этот объект находится в частной собственности, здесь планируется приспособление для современного использования. Проект разработан и согласован. Эти очень не эстетичные, мягко говоря, противоаварийные подпорки - временные. Не консервация! На объекте раскопки были археологические. Боялись, что упадет стена на археологов», – пояснил министр культурного наследия.

По информации представителя собственника Ольги Борцовой, разрешение на реставрацию здания получено, а договор со строителями находится в стадии заключения. «Уже работает геодезист. Делаем геодезическую основу и начинаем работы», – рассказала она.

Напомним, в 2024 году проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения прошел историко-культурную экспертизу и был нацелен на обеспечение сохранности объекта культурного наследия. Согласно проекту, усадьбу планируют приспособить под квартиры и офисы.

Усадьба Александра Андреева на улице Олега Кошевого, 5 - объект культурного наследия регионального значения. Пример небольшой городской купеческой усадьбы, отражающий характер застройки Пскова конца XIX - начала XX вв. В архитектуре дома отражены признаки эклектики, характерные для провинциальных городов России конца XIX - начала XX вв.

В конце Х1Х-начале XX веков дом принадлежал псковскому купцу Александру Андрееву. В 1915 году на нем находились следующие постройки: двухэтажный каменный дом (крытый железом), деревянный дом (крытый деревом), каменные службы (крыты железом), деревянный сарай (крыт железом), смешанный флигель (низ каменный, верх деревянный), деревянная беседка.