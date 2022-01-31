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Недвижимость

Комфортные квартиры в ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам

03.02.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

Комфортные однокомнатные квартиры в жилом комплексе «Александровский посад» предлагают псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Строим в Пскове».

Фото здесь и далее: пресс-служба компании «Строим в Пскове»

В ЖК «Александровский посад» гармонично сочетаются уют пригородного проживания с ритмом современного города. Молодой перспективный район, в котором расположены в шаговой доступности детский сад, магазины, автоцентр, остановки общественного транспорта и многое другое. Также в скором времени в жилом комплексе планируется возведение школы, спортивной площадки и торгового центра.

«Александровский посад» имеет очень удачное расположение - он находится в 15 минутах от Запсковья, Завеличья и центра города Пскова. Транспортное сообщение со стороны центра происходит через улицу Леона Поземского, по улице Шоссейная, с другой стороны - по объездной дороге, которая соединяется с трассой Рижского направления и дорогой «Санкт-Петербург — Киев». Близкая удаленность от города позволяет добраться до комплекса любым доступным способом как пешком, на автомобиле, так и на автобусе и маршрутном такси.

Каждая квартира в ЖК «Александровский посад» – это тщательно продуманное пространство, в котором так просто создать комфорт, отметил застройщик.

Однокомнатные квартиры от 35,9 до 36,2 квадратных метров выходят на северо-западную сторону дома, благодаря чему в знойные летние дни в квартире всегда будет комфортно. Разница в квадратных метрах заключается в том, что комнаты несущественно разного размера 16,9 — 17,2 квадратных метра. Несмотря на это, кухня площадью 10,5 квадратных метров с выходом на балкон размером 3,8 квадратных метра, а также санузел 3,7 квадратных метра, прихожая 3,6 квадратных метра позволяют рационально использовать пространство. Кроме того, с балкона открываются виды на закаты.

Однокомнатные квартиры от 40,1 до 40,4 квадратных метров выходят на солнечную сторону из-за расположения на юго-востоке. В квартире 40.1 квадратных метра – кухня площадью 17.1 квадратных метра, простор для фантазии. Например, можно сделать кухню-гостиную. В этой квартире также есть комната 14,1 квадратных метра, санузел 4,2 квадратных метра, прихожая 3,6 квадратных метра, а также балкон — 3,8.

Как отметил застройщик, с него будет очень уютно по утрам наблюдать за красивым рассветом с чашкой кофе. Также в квартире 40,4 квадратных метра - кухня 11,7 квадратных метра, светлая и просторная комната 17,2 квадратных метра, подходящая не только для одного человека, но и для семьи. Санузел в ней — 4,8 квадратных метра, прихожая — 5,6 квадратных метра, балкон - 3,8 квадратных метра с видом на рассвет.

Более подробную информацию о наличии квартир можно узнать в отделе продаж на улице Алмазной, 7 или по телефону: 8 (8112) 460-000, а также на сайте

Застройщик: ООО СЗ «ЛИДЕРГРУПП», ИНН: 6037005574.

Разрешительная документация на сайте.

Теги: #недвижимость #псков #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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