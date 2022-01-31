Недвижимость

Перспективы освоения земли на Крестовском шоссе обсудят в Пскове

Единый институт развития в жилищной сфере запустил серию презентаций своих проектов в регионах России, в рамках которого будет обсуждаться освоение участка на Крестовском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание в формате видео-конференц-связи состоится сегодня в 11.00 с участием руководства Дом.рф, Банка Дом.рф, администрации Псковской области и застройщиков.

На встрече речь пойдет о перспективах и возможностях освоения участка площадью 13,2 гектара, расположенного в Пскове на Крестовском шоссе. Он был выставлен на аукцион на право заключения договора аренды с использованием механизма КРТ, который состоится 4 марта. Заявки на торги принимаются до 28 февраля.

Градостроительный потенциал участка составляет 57 тысяч квадратных метров. Здесь планируется строительство малоэтажных домов, а также объектов социальной инфраструктуры. Застройка будет вестись в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным Дом.рф по поручению председателя правительства России.

Представители компании расскажут о параметрах проекта, его особенностях, требованиях к участникам аукциона, порядке его проведения и заключения договора с застройщиком. Кроме того, представители властей региона и инвесторы узнают о выгодах от применения механизма КРТ. Также на совещании обратят внимание на использование финансовых инструментов Дом.рф для развития жилищного строительства в Псковской области.