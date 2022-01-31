Недвижимость

ВТБ увеличил продажи ипотеки в Псковской области на треть

В январе этого года заемщики ВТБ в Псковской области оформили кредитов на 80 миллионов рублей, что на 33% выше результата за аналогичный период предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По «семейной ипотеке» ВТБ оформил в регионе кредитов на сумму более 6,3 миллиона рублей, а по ипотеке с господдержкой объем кредитования превысил 20,5 миллионов.

«Несмотря на прогнозы экспертов, начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка "ударным": спрос резко вырос за счет закрытия ранее полученных одобрений и ожидания населения по росту ставок по кредитам», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке топ-менеджера банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке.

«Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже сейчас очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров», - отметил Евгений Дячкин.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тысяч клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 миллиардов рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более чем на 77 миллиардов рублей, показав прирост порядка 70%.

При столь высоких темпах роста показатели качества ипотечного портфеля остаются на высоком уровне. По оценке Евгения Дячкина, по итогам прошлого года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%, и сейчас серьезных признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет.