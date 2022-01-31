Недвижимость

Псковский бизнес-инкубатор проводит конкурс по предоставлению помещений

Псковский бизнес-инкубатор проводит конкурс по предоставлению помещений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

73 конкурс бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений проводится в Псковском бизнес-инкубаторе. На конкурс выставили один лот на помещение площадью 20,2 квадратных метров.

Принять участие в конкурсе могут самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Псков», и с момента регистрации которых прошло не более трех лет. Неотъемлемой частью заявки является предоставление бизнес-плана, добавили в пресс-службе.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля 2022 года. Адрес предоставления конкурсной документации и регистрации заявок: Псков, Набережная реки Великой, 6, кабинет 27.

Консультацию по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефонам 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Также подробная информация размещена на сайте.