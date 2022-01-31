Недвижимость

Можно ли заказать одну выписку из ЕГРН на несколько объектов, рассказали псковичам

Можно ли заказать одну выписку из Единого государственного реестра недвижимости на несколько объектов недвижимости, рассказали жителям Псковской области в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Псковской области

Сведения об объектах недвижимости (кадастровый номер, адрес объекта, площадь, и другие характеристики) содержатся в выписках из ЕГРН. У многих граждан возникает вопрос, можно ли по одному запросу получить сведения о нескольких интересующих объектах недвижимости, отметили в учреждении.

По одному запросу выдается только один документ, пояснили в Кадастровой палате. Каждый объект недвижимости является обособленной и самостоятельной единицей, и для получения сведений из ЕГРН необходимо подать запрос на каждый интересующий объект.

Получить сведения из ЕГРН в электронной форме можно, используя:

- единый портал государственных и муниципальных услуг;

- официальный сайт Росреестра;

- официальный сайт ФКП Росреестра.

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, независимо от местонахождения объектов недвижимости, добавили в Кадастровой палате.