Можно ли заказать одну выписку из ЕГРН на несколько объектов, рассказали псковичам

Можно ли заказать одну выписку из Единого государственного реестра недвижимости на несколько объектов недвижимости, рассказали жителям Псковской области в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.
Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Псковской области
Сведения об объектах недвижимости (кадастровый номер, адрес объекта, площадь, и другие характеристики) содержатся в выписках из ЕГРН. У многих граждан возникает вопрос, можно ли по одному запросу получить сведения о нескольких интересующих объектах недвижимости, отметили в учреждении.
По одному запросу выдается только один документ, пояснили в Кадастровой палате. Каждый объект недвижимости является обособленной и самостоятельной единицей, и для получения сведений из ЕГРН необходимо подать запрос на каждый интересующий объект.
Получить сведения из ЕГРН в электронной форме можно, используя:
- единый портал государственных и муниципальных услуг;
- официальный сайт Росреестра;
- официальный сайт ФКП Росреестра.
Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, независимо от местонахождения объектов недвижимости, добавили в Кадастровой палате.