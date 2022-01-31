Кому предоставляют секретные сведения из ЕГРН, объяснили псковичам

Сведения ЕГРН являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Кадастровой палате.
Исключением являются сведения, доступ к которым ограничен законом, поэтому они могут быть предоставлены только правообладателям, их представителям, как законным, так и действующими по доверенности, залогодержателям или лицам, имеющим право на наследование объекта недвижимости, а также некоторым, установленным законом категориям лиц (например, судам, правоохранительным органам, судебным приставам).
Ограниченный доступ присваивается сведениям:
К запросу должна быть приложена доверенность, если заинтересованное лицо является представителем правообладателя. Такая доверенность составляется в простой письменной форме, нотариального удостоверения не требуется, уточнили в учреждении.
В том случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, то вместо выписки из ЕГРН заявителю будет выдано обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений.
Лично запросить все виды информации можно в любом отделении МФЦ, независимо от местонахождения объектов недвижимости, напомнили в Кадастровой палате.