Недвижимость

Кому предоставляют секретные сведения из ЕГРН, объяснили псковичам

Сведения ЕГРН являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Кадастровой палате.

Исключением являются сведения, доступ к которым ограничен законом, поэтому они могут быть предоставлены только правообладателям, их представителям, как законным, так и действующими по доверенности, залогодержателям или лицам, имеющим право на наследование объекта недвижимости, а также некоторым, установленным законом категориям лиц (например, судам, правоохранительным органам, судебным приставам).

Ограниченный доступ присваивается сведениям:

о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;

о содержании правоустанавливающих документов;

о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости;

в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН;

о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;

о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости.

К запросу должна быть приложена доверенность, если заинтересованное лицо является представителем правообладателя. Такая доверенность составляется в простой письменной форме, нотариального удостоверения не требуется, уточнили в учреждении.

В том случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, то вместо выписки из ЕГРН заявителю будет выдано обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений.

«Сведения ограниченного доступа можно запросить на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru), воспользовавшись сервисом "Личный кабинет правообладателя". Авторизация проходит через Госуслуги. Важно, чтобы у пользователя была подтвержденная учетная запись. Заявителю в данном случае потребуется электронная цифровая подпись», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Лично запросить все виды информации можно в любом отделении МФЦ, независимо от местонахождения объектов недвижимости, напомнили в Кадастровой палате.