Недвижимость

Псковичи могут доказать право на владение бесхозяйными домами через суд

Псковичи могут доказать право на владение бесхозяйными домами через суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Псковский городской суд принял заявление комитета о признании права муниципальной собственности на недвижимость, которая считается бесхозяйной. Со списком объектов можно ознакомиться здесь.

Судебное заседание по этому поводу назначили на 14 марта в 12:00. Оно пройдет в Псковском городском суде по адресу: улица Петровская, 24, кабинет 49 (4 этаж).

Те, кто считает себя собственниками этой недвижимости, могут обратиться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в КУМИ Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд.