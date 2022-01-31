Недвижимость

Опубликован график выдачи ключей жильцам двух сданных в Пскове новостроек

Группа компаний «ЛУГ» в четверг, 24 февраля, начала выдачу ключей жильцам двух новых домов. Речь идет о новостройках на улице Инженерной, 123 (ЖК «SMART-квартал») и на улице Народной, 13 (ЖК «Приоритет»). Одновременно с этим проходит подписание актов приемки-передачи жилья от застройщика собственникам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», новоселов ждут по адресу: Октябрьский проспект, 54 (левое крыло ТЦ «Максимус»). Разработан специальный график для владельцев каждой квартиры. Его соблюдение позволит не создавать очередей и не подвергать опасности здоровье новоселов в непростой эпидемиологической ситуации.

Выдача ключей владельцам недвижимости на Инженерной, 123 продлится до 1 марта. Дом, который предстоит обживать собственникам, кирпично-монолитный на пять и семь этажей в разных секциях. Неподалеку расположен новый детский садик «Юниор-парк», построенный группой компаний «ЛУГ» целиком за свой счет для передачи муниципалитету.

Владельцев квартир на Народной, 13 ждут за ключами до 9 марта. Они въедут в 10-этажный кирпично-монолитный дом с закрытой территорией.