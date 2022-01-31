Недвижимость

Кто может получить копии кадастровых документов, напомнили псковичам

Архивные копии документов предоставляются ограниченному кругу лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

Основными заявителями, которые имеют право на получение копий документов из архива кадастровой палаты, являются:

сами правообладатели или их законные представители;

физические и юридические лица, имеющие доверенность от правообладателя или его законного представителя;

руководители и заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти их территориальных органов;

руководители и заместители руководителей органов государственной власти, их территориальных органов, муниципальных органов;

руководители и заместители руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

суды, правоохранительные органы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

лица, имеющие право на наследование недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону;

арбитражные, конкурсные и внешние управляющие;

нотариусы.

«Исчерпывающий перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, указан в части 13 статьи 62 федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (закон о регистрации)», – комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Алена Мотылева.

Копии документов предоставляются по запросам указанных лиц. Порядок и способы направления запросов, а также требования к их заполнению утверждены приказом Росреестра от 8 апреля 2021 года № П/149, добавили в пресс-службе.