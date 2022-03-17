Недвижимость

Кадастровые документы псковичи теперь могут получить от курьера

Курьерской доставкой теперь можно воспользоваться при оформлении кадастровых документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

Фото: Кадастровая палата по Псковской области

«Курьерская доставка документов позволяет заявителю избавить себя от повторной поездки и посещения офиса приема-выдачи документов. На сегодняшний день этот вид услуги очень актуален», – комментирует эксперт кадастровой палаты Валентина Иванова.

Услуга по доставке документов платная и осуществляется по предоплате. Стоимость отправки одного пакета документов по итогам регистрации и кадастрового учета составляет 1000 рублей (с НДС) для физлиц, 1530 рублей для юрлиц; по предоставлению сведений – 600 рублей для физлиц и 800 рублей для физлиц.

В документе об оплате реквизиты плательщика должны совпадать с реквизитами заявителя, подавшего заявление или запрос, добавили в учреждении.

Сотрудник кадастровой палаты согласовывает дату и время курьерской доставки с заявителем, который в установленное время должен находиться по указанному в заявлении адресу. При себе ему необходимо иметь оригинал документа об оплате и паспорт. Если заявитель отсутствует на месте в назначенное время, то орган регистрации прав направит документы по почте не позднее второго рабочего дня.

Получить справочную информацию по вопросу курьерской доставки можно по телефону: +7 (811) 264-93-01(доб. 2140), в группе «ВКонтакте» или по электронной почте: filial@60.kadastr.ru.