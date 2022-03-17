Недвижимость

Новый детский сад на Запсковье перейдет в собственность города безвозмездно

Члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы сегодня, 18 марта, рассмотрели вопрос о даче согласия на принятие в дар в собственность муниципалитета здания нового детского сада на 140 мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Это здание возвела частная компания-застройщик, его ввели в эксплуатацию в начале года. Председатель комитета Валерий Тюменцев назвал этот вопрос одним из самых главных в повестке дня.

«Очень хорошо, что есть инвестор, который добросовестно выполняет свои инвестиционные обязательства и строит не только коммерческие объекты, но и социальные, чтобы потом безвозмездно передать их в собственность города. Это очень важно, и город Псков в лице местной власти обязательно будет поддерживать таких инвесторов и развивать с ними партнерские отношения», - отметил он.