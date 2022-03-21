Недвижимость

В Великих Луках добиваются сноса дома, построенного в границах объекта культурного наследия

В Великолукский городской суд поступило исковое заявление администрации Великих Лук к местной жительнице о сносе самовольной постройки – жилого дома, расположенного на улице Лизы Чайкиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В обоснование иска указано, что женщине на праве собственности принадлежит земельный участок с видом разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка.

Принадлежащий истцу земельный участок имеет ограничение в использовании: полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий – территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки, XII – XVIII в.в., расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, на левом берегу реки Ловати набережная реки Рябики и в районе улиц Силина и Сергиевой слободы».

7 декабря 2021 года в администрацию города Великие Луки из комитета по региональному надзору и контролю Псковской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки, согласно которому на принадлежащем ответчику земельном участке выявлен факт возведения пятиэтажного 1-секционного здания многоквартирного жилого дома без получения необходимых в силу закона согласований.

Разрешение на строительство спорного объекта капитального строительства не выдавалось.

Истец просит признать спорное здание самовольной постройкой и обязать ответчика снести его в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда.

«Исковое заявление принято к производству суда, назначено судебное заседание», - добавили в пресс-службе.