Недвижимость

В Псковской области почти на 40% выполнили план ввода жилья

Более 100 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области за первые два месяца 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это составляет около 38% от планового показателя, который установлен региону на год. Такие данные приводит комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

При этом большая часть жилых площадей введена населением: порядка 54 тысячи квадратных метров. Темпы строительства в текущем году значительно превышают показатели прошлого года. За аналогичный период прошлого года было введено чуть больше 48 тысяч квадратных метров.

Напомним, в рамках реализации проекта «Жилье» на 2022 год показатель «Объем жилищного строительства» составляет 266 тысяч квадратных метров. По итогам прошлого года в Псковской области ввели более 314 тысяч квадратных метров жилья, что также превышает плановые показатели.

Меры поддержки строительной сферы в настоящее время разрабатываются как на федеральном, так и региональном уровнях. Под председательством губернатора Михаила Ведерникова проходит оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона, где рассматриваются механизмы поддержки различных отраслей, особенности реализации ключевых для региона проектов, добавили в администрации.